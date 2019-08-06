العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن مقتل 6 من عناصر “داعش” بالقرب من قضاء مخمور في الموصل شمالي البلاد، في عملية نوعية بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي.

وجاء في بيان الخلية، أنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من قيادة عمليات نينوى من متابعة مجموعة إرهابية قادمة من جبل قره جوخ، وتطويقها بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي”.

وأضاف البيان، أن “العملية أسفرت عن مقتل 6 من عصابات داعش بضربة جوية، بعد أن كانوا مجتمعين قرب قرية مهجورة تسمى قرية السمر ضمن القضاء”.

وعثرت القوة المنفذة للواجب على جثث الإرهابيين القتلى فضلا عن 4 بنادق.

المصدر: RT