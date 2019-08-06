Xiaomi تطور هاتفا لا يحتاج للشحن!

الصين – أكد موقع Let’s Go Digital أن شركة Xiaomi الصينية الشهيرة تطور هواتف لن تحتاج إلى الشواحن التقليدية للحصول على الطاقة.

وتبعا للتسريبات فإن Xiaomi سجلت في 27 يوليو 2018 براءة اختراع لتطوير هاتف جديد مزود بألواح طاقة شمسية صغيرة ستغنيه عن اللجوء للشواحن التقليدية بشكل كبير.

وسيزود هذا الهاتف بشاشات خاصة بمعدل استهلاك قليل للطاقة، ستزيد من مدة عمله للضعف مقارنة بالهواتف العادية، كما سيحصل على كاميرا أمامية مخفية تماما تحت الشاشة، كتلك التي كشفت عنها Xiaomi مؤخرا.

ومن المفترض أن يكون لديه هيكل مقاوم للماء والغبار، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وأن تصنع بعض أجزائه من مكونات صديقة للبيئة.

وتشبه فكرة هذا الهاتف فكرة Guru E1107 الذي ظهر عام 2009، وكان يعتمد على ألواح الطاقة الشمسية، وأمكنه شحن البطارية بشكل يسمح بإجراء مكالمة مدتها 10 دقائق بعد وضعه ساعة تحت ضوء الشمس.

المصدر: 4APK