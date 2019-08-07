الأرجنتين – طلبت الأرجنتين من الجانب الروسي دعم ترشيح سفيرها لدى النمسا، رافائيل غروسي، لشغل منصب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الأرجنتيني خورخي فوري، بأن السفير غروسي سيقوم بسلسلة من الزيارات إلى الدول الأساسية في المنظمة، ومن بينها روسيا، لتوضيح أهدافه في حال فوزه بالمنصب.

وقال غروسي، لمراسل وكالة “نوفوستي”: “سأتوجه قريبا إلى موسكو، وسيحدد الجانب الروسي، مع من سيتم اللقاء هناك. من جانبنا، سنحاول عقد هذه اللقاءات، على أعلى المستويات. لدي علاقات قديمة مع شركة “روس اتوم”، ومع كل القطاع النووي الروسي. آمل في مشاهدة أصدقائي قريبا”.

وأضاف السفير: “طلبنا من وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي يعتبر صديقا كبيرا للأرجنتين، أن يدعم ترشيحنا. وأني آمل في أن تدعم روسيا ترشيحنا”.

وفي وقت سابق، قال ميخائيل أوليانوف، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن المدير العام الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب أن يتولى مهامه في موعد لا يتجاوز 1 يناير العام المقبل، فيما ينتهي تقديم طلبات الترشيح في 5 سبتمبر.

في نهاية يوليو الماضي، توفي يوكيا أمانو (73 عاما) الذي شغل منصب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منذ عام 2009.

وتم تعيين كورنيل فيروتا، الممثل الدائم السابق لرومانيا في الوكالة، في منصب القائم بأعمال المدير العام.

المصدر: نوفوستي