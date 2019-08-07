ليبيا – أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء عن بالغ القلق إزاء استمرار الإختفاء القسري لعضو الهيئة التشريعية في مجلس النواب سهام سرقيوة.

البعثة أشارت عبر موقعها الرسمي إلى الإعلان الذي صدر مؤخراً عن أحد مسؤولي السلطات المعنية والذي يفيد بأن مجموعة مجهولة من الإرهابيين ربما يكونون قد تسللوا إلى بنغازي واختطفوا النائبة سرقيوة لا يحمل أية تطمينات حول سلامتها ومكان تواجدها.

وجددت البعثة دعوتها للسلطات المعنية إلى إجراء تحقيق شامل في الاعتداء على مسكن النائبة سرقيوة واختفائها القسري وإلى الكشف عن مكان تواجدها.

وأعربت البعثة عن عدم ارتياحها إزاء سلامة وأمن سرقيوة،مؤكدةً أن السلطات مسؤولة عن سلامة وأمن الأشخاص ضمن الأراضي التي تسيطر عليها بما في ذلك حالة الاختفاء القسري المطول هذه.

كما أعتبرت أن الاختطاف والإختفاء القسري على خلفية التعبير عن الآراء السياسية أو الانتماءات يعد انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

البعثة نوّهت إلى أن هذه القضية لها أثر مثبط على عمل الناشطات في ليبيا ، مؤكدةً على أنه لن يكون هناك تهاون مع إسكات أصوات النساء في مناصب صنع القرار،مشددةً على التزامها القوي بدعم الدور الهام الذي تلعبه المرأة الليبية في صنع السلام وبناء السلام ومشاركتها الكاملة وانخراطها في الحياة السياسية وصنع القرار في البلاد.