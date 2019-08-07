نيوزيلندا – تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي إلى أدنى مستوى في عدة سنوات يوم الأربعاء بعدما صدم البنك المركزي في نيوزيلندا الأسواق ولمح إلى احتمال خفض سعر الفائدة إلى ما دون الصفر مما دفع أصول الملاذ الآمن للصعود.

وأدلى أدريان أور محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بتصريحاته بعدما صدم البنك المركزي المتعاملين وخفض سعر الفائدة بمقدار خمسين نقطة أساس وهو معدل أكبر مما كان متوقعا إلى مستوى متدن قياسي عند واحد بالمئة.

وصعد الين، المرتفع بالفعل مقابل الدولار، مقابل معظم العملات بعدما حفز موقف المركزي النيوزيلندي غير المتوقع والذي يميل إلى التيسير النقدي تداولات عازفة عن المخاطرة.

وجرى تداول اليوان الصيني أعلى من مستواه المتدني القياسي، لكنه لا يزال أضعف مقابل الدولار الأمريكي في مؤشر على احتمال حدوث المزيد من التوتر بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الدولار النيوزيلندي اثنين بالمئة إلى 0.6378 دولار أمريكي وهو مستوى لم يبلغه منذ مطلع عام 2016 مسجلا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ نهاية مارس آذار.

رويترز