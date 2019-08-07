ليبيا – إتهم المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة عضو دار الإفتاء في طرابلس سامي الساعدي المبعوث الأممي غسان سلامة بالإنحياز بشكل كامل إلى ما أسماه “الطرف المعتدي” (القوات المسلحة الليبية) ، معتبراً أن تصريحاته وإحاطاته فيما يتعلق بالوضع الليبي ليست بصالح الشعب والغرض منها التغطية والتبرير للجرائم وإتهام أطراف مع حكومة الوفاق بها.

الساعدي قال خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) عبارة عن مجموعة معتدية متجبرة تريد حكم الليبيين بالقهر والحديد والنار على مرآى ومسمع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة حسب زعمه.

وقال :”بينما نرى حفتر ومن معه أشخاص مطلوبين دولياً كمحمود الورفلي ومع هذا يدعوا لهدنة بحجة العيد، أين هذا التباكي على السلام ودماء الليبيين عندما هجم هجمته الأخيرة الظالمة في 4 أبريل وكان هناك برود في التعامل مع هذه الجريمة وغيرها من قصف مقر الهجرة غير الشرعية والمطار لعدة مرات، سلامة أصبح غير مرغوب فيه ونتمنى أن يستبدل بشخص آخر”.

المسؤول الشرعي بالجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة إعتبر أن “التعامل البارد” من قبل المسؤولين الليبيين مع تجاوزات المبعوث الأممي وإنحيازه لا ترقى لمستوى ما يحصل.