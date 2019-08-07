ليبيا – شارك رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برفقة رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري في اجتماع رؤساء البرلمانات الإفريقية أمس الثلاثاء بمدينة جوهانسبرج ضمن أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية واجتماعات الأمناء العامون للبرلمانات الإفريقية.

المستشار صالح ألقى كلمته الرسمية وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس التي تناول من خلالها الدور التاريخي لليبيا في تأسيس الإتحاد الأفريقي وحرصها على امتدادها الافريقي وتطرق إلى أزمة الهجرة غير الشرعية وأثرها على ليبيا وشعبها والحلول الكفيلة لإنهاء هذه الظاهرة.

وأكد حرص ليبيا ومجلس النواب على الجانب الإنساني لها واحترام ليبيا لكل المعاهدات الدولية ذات العلاقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية ودعمها لأي جهد دولي يقضي بإنهاء ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

كما تناول رئيس مجلس النواب خلال كلمته الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مشدداً تطلع الشعب ومجلس النواب على دعم الإتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية لإرادة الشعب لخروج البلاد من أزمتها.

وطالب الإتحاد الأفريقي والبرلمانات الإفريقية بدعم إرادة الليبيين، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد المنتخب من الشعب وبأن أي حكومة يجب أن تستمد شرعيتها من إرادة الشعب من خلال مجلس النواب.

ودعا إلى دعم تشكيل حكومة وحدة وطنية تنال الثقة من مجلس النواب باختصاصات محددة ولفترة محدودة للوصول لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

المستشار صالح نوّه على عدم شرعية حكومة فائز السراج وفشلها في أداء عملها وعدم منحها الثقة من مجلس النواب وعدم أدائها اليمين الدستورية وصدور أحكام قضائية من المحاكم الليبية ببطلانها وعدم شرعيتها بالإضافة إلى تحالفها مع المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون والمتطرفين.

وشدد على شرعية عمليات الجيش ضد الإرهاب والتطرف والخارجين عن القانون، مطالباً برفع حظر التسليح عن الجيش الوطني وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا وكف أيدي الدول التي تمد المليشيات المسلحة والمتطرفين بالسلاح والمال ضد الجيش.