الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل

الملك عبدالله الثاني يتوجه إلى بريطانيا في زيارة عمل

الأردن – أفاد الديوان الملكي الأردني بتوجه الملك عبد الله الثاني إلى بريطانيا في زيارة عمل يلتقي خلالها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، فإن العاهل الأردني سيكون خارج البلاد خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه سيقضيها في بريطانيا وفي الولايات المتحدة التي سيتوجه إليها لاحقا.

وذكرت الوكالة أن عبدالله الثاني سيتناول خلال لقائه مع رئيس الوزراء البريطاني “العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، والتطورات الإقليمية الراهنة”.

وأضافت أن الملك الأردني سيقدم التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة توليه منصبه.

المصدر: بترا