تونس – أعلن الرئيس التونسي السابق، المنصف المرزوقي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، مؤكدا أنه سيودع ملف ترشحه الأربعاء بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وقال المرزوقي، في تصريحات صحفية امس إن “حزبي – المؤتمر من أجل الجمهورية- قرر ترشيحي للرئاسة، وأنا في آخر لحظات النقاش، وسأعلن قراري الأربعاء”.

وأضاف: “بالنسبة لي، القضية الأساسية هي ماذا يمكن أن أقدم للبلاد وللشعب.. قراري سأعلن عنه الأربعاء السابع من أغسطس الجاري، عقب التأكد من أنني أستطيع تقديم شيء وبعد التشاور مع الناس”.

وأوضح الرئيس التونسي الأسبق، أنه ”وبحكم طبيعتي كطبيب وحقوقي، فإن همي خدمة مصلحة البلاد والوطن”.

ونفى المرزوقي التشكيك في نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2014، التي فاز بها الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، رغم وجود العديد من الخروقات، على حد وصفه.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس تقديم موعد إجراء الانتخابات الرئاسية لتصبح 15 من سبتمبر المقبل، بدلا من موعد نوفمبر المحدد سلفا للانتخابات التشريعية كذلك، وذلك بعد وفاة السبسي، الشهر الماضي.

ووقع السبسي في الخامس من يوليو الماضي، عقب خروجه من المستشفى، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2019.

المصدر: وكالات