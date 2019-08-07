ليبيا – كشف آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حالياً في قاعدة عقبة بن نافع الجوية ( الوطية ) اللواء محمد المنفور بأنهم تابعوا أمس الثلاثاء انتقال طائرتين نوع L-39 من مصراته إلي مطار معيتيقه ، مبيناً بأن هذه الطائرات قامت صباح اليوم الاربعاء بالاقلاع من معيتيقة واستهدفت مدنيين جنوب العاصمة.

المنفور أوضح في تصريح تلقته المرصد بأن مقاتلات سلاح الجو كانت في انتظار هذه الطائرات أثناء رجوعها إلي مصراته ، مبيناً بأن مقاتلات سلاح الجو استهدفتها بكل دقة عند هبوطها في مصراتها وتم اصابتها وتدميرها بالكامل.

وبشأن مصير أطقم هذه الطائرات قال :” ليس لدينا معلومات عن طاقمها المكون من طيار واحد وبهذه المناسبة حذرنا ولازلنا نحذر المدنيين والأجانب من التواجد بالقرب من أي قوة مليشياوية إرهابية ” .