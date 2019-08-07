ليبيا – حضر وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف الجمع الاستثنائي لكافة منتسبي مديرية أمن بنغازي الذي أقيم صباح اليوم الأربعاء بمعهد تدريب الشرطة في منطقة الهواري.

الجمع تضمن بحسب داخلية المؤقتة حضور أعضاء هيئة الشرطة بين ضباط وضباط صف وأفراد، بإمرة مدير الأمن العميد عادل عبدالعزيز ، وحضور مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بوزارة الداخلية العقيد الشريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للتدريب في الوزارة العقيد خميس الوزان.

وحيا المستشار بوشناف في كلمة له خلال الجمع كافة منتسبي ومنتسبات هيئة الشرطة بمديرية أمن بنغازي، مثمنا الدور الذي قامت وتقوم به المديرية في تأمين مدينة بنغازي ومواطنيها.

وأثنى بوشناف على العمل الأمني الذي يقوم به كافة منتسبي مديرية الأمن، لافتا إلى أن ذلك انعكس على انخفاض معدل الجريمة، وقلة القضايا المقيدة ضد مجهول، مطالباً ببذل المزيد من الوقت والجهد في سبيل المحافظة على الاستقرار الأمني الذي تشهده المدينة.

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وأكد الوزير على ضرورة تقيد الجميع بالضبط والربط والقيافة العسكرية، والقوانين المنظمة للعمل، مع تعامل كافة أفراد هيئة الشرطة مع المواطنين بالشكل الذي يكفل تطبيق أقصى درجات حفظ كرامة وحقوق الإنسان، مشدداً على الحاضرين ضرورة أن يكونوا هم أنفسهم بيئة طاردة للمتقاعسين والمتغيبين عن العمل حتى تتخذ حيالهم الإجراءات الرادعة وفقا للقوانين المنظمة.

كما أكد على أن رجال الشرطة هم رجال المرحلة وأن الجميع يعول عليهم في إكمال دور القوات المسلحة، لافتا إلى أنه يعمل مع مجلس النواب ومجلس الوزراء على سرعة اعتماد قانون الشرطة الجديد بما يضمن حماية رجل الشرطة ويضمن حقوقه المادية والمعنوية، مشدداً على أنه لن يهدأ له بال حتى يهنأ رجل الشرطة بكامل حقوقه نظير ما يقوم به من واجبات.

ونقل المستشار إبراهيم بوشناف للجمع تحيات رئيس مجلس وزراء المؤقتة عبدالله الثني وحرصه على تفعيل الأجهزة الأمنية، وشكره وثنائه لكافة منتسبي هيئة الشرطة لما يبذلونه من جهد واضح للعيان.

ومن جانبه أكد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز على ضرورة تقيد الجميع بكافة التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية في مدينة بنغازي في تحسن مستمر بفضل جهود كافة أقسام ووحدات مديرية أمن بنغازي وكافة العاملين بها.

مدير أمن بنغازي حث الجمع على ضرورة الالتزام بما هو موضوع في الخطة الأمنية المشتركة لتأمين بنغازي من خلال العمل الدؤوب في مراكز الشرطة والتمركزات الأمنية بما يضمن المجاهرة بالأمن ومحاربة كافة مظاهر الجريمة، وملاحقة المطلوبين للعدالة لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

ويأتي هذا الجمع بعد أيام من تعليمات وزير الداخلية بانعقاده في مختلف مديريات الأمن عقب الجولة التي أجراها ليل السبت الماضي لتفقد الأمن في مدينة بنغازي وإبدائه العديد من الملاحظات حيال العمل الأمني.

يشار إلى أن هذا الجمع الغفير لمديرية أمن بنغازي يأتي في الوقت الذي سارت فيه خطة تأمين بنغازي بشكلها الاعتيادي من خلال عمل المراكز بالمناوبين، إضافة إلى انتشار الدوريات والتمركزات الأمنية في أماكنها المعدة سلفا وفق الخطة بحسب داخلية المؤقتة.