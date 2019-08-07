تراجع إنتاج النفط الأمريكي 300 ألف برميل يوميا في يوليو

تراجع إنتاج النفط الأمريكي 300 ألف برميل يوميا في يوليو

الولايات المتحدة – كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس عن تراجع متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 300 ألف برميل يوميا إلى 11.7 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بمستوى الشهر السابق عليه.

وأرجعت الإدارة في بيان انخفاض الإنتاج إلى توقف العمل في خليج المكسيك عدة أيام منتصف الشهر الماضي بسبب إعصار باري.

وتقدر الإدارة انخفاض إنتاج النفط الخام من خليج المكسيك بأكثر من 300 ألف برميل يوميا في الشهر الماضي.

وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 12.3 مليون برميل يوميا في 2019 و3.3 مليون برميل يوميا في 2020، وكلاهما “مستويات قياسية”.

وأشار البيان إلى أن متوسط أسعار خام برنت في التعاملات الفورية سجل 64 دولارا للبرميل في الشهر الماضي، دون تغيير تقريبا عن المتوسط الشهر السابق عليه، وسجل سعر خام برنت 74 دولارا للبرميل في يوليو/ تموز 2018.

وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت في التعاملات الفورية 64 دولار للبرميل في النصف الثاني من 2019 و 65 دولار في 2020.

الأناضول