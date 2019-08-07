كندا – تراجع الطلب العالمي على الشحن الجوي بنسبة 4.8 بالمئة، على أساس سنوي، في يونيو/ حزيران 2019.

وقالت الرابطة الدولية للنقل الجوي “إياتا”، الأربعاء، إن تراجع الطلب على الشحن الجوي في يونيو الماضي، متواصل للشهر الثامن على التوالي.

وقال “الكسندر دي جونياك”، المدير العام والرئيس التنفيذي لـ إياتا: “ما تزال التجارة العالمية تعاني مع تعمق التوترات التجارية – خاصة بين الولايات المتحدة والصين – نتيجة لذلك، تستمر أسواق الشحن الجوي في الانكماش”.

وأضاف جونياك: “لا أحد يفوز في حرب تجارية.. الحدود المفتوحة للتجارة تنشر الرخاء المستدام.. هذا ما ينبغي أن يركز عليه القادة السياسيون”.

وتصاعدت الحرب التجارية الولايات المتحدة والصين، المندلعة منذ أكثر من عام، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وأثارت خطة ترامب، رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وعلى أساس سنوي في يونيو الماضي، تراجع الطلب على الشحن الجوي في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 5.4 بالمئة وفي أمريكا الشمالية 4.6 بالمئة وفي أوروبا 3.6 بالمئة.

كما هبط الطلب على الشحن الجوي في يونيو الماضي، على أساس سنوي، بنسبة 7 بالمئة في الشرق الأوسط واحد بالمئة في أمريكا اللاتينية.

من ناحية أخرى، ارتفع الطلب على الشحن الجوي في إفريقيا 3.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي.

والرابطة الدولية للنقل الجوي “إياتا” تأسست عام 1945، وتمثل نحو 260 شركة طيران حول العالم تسهم بنحو 83 بالمئة من حركة النقل الجوي العالمية.

الأناضول