العراق – أكد رئيس اتحاد الكرة الأسبق المشرف على تنظيم بطولة غرب اسيا المجموعة الثانية التي تستضيفها محافظة أربيل حسين سعيد، الأربعاء، أن الاتحاد أرسل اليوم رسالة رسمية إلى الاتحاد الدولي تؤكد أحقية العراق باللعب على أرضه وبين جمهوره، معتبراً أن عدم تضييف العراق لمباراة ذوب آهن الايراني والنصر السعودي بدوري ابطال آسيا اثر سلباً على ملف رفع الحظر.
وقال سعيد إن “رسالة الاتحاد المركزي تضمنت جميع الكتب الرسمية والإثباتات التي تؤكد أحقيتها في خوض المباريات الرسمية والودية على ملاعب أربيل وكربلاء والبصرة منها فيديو سابق لرئيس الاتحاد الدولي جياني انفانتينو بقرار رفع الحظر الجزئي ومباركة رئيس الاتحاد الاسيوي الشيخ سلمان بن ابراهيم بعد سنة من الاختبار في تنظيم المباريات الودية والرسمية بأقراص فيديوية تضمنت لقاءات المنتخب الوطني والأولمبي ومباريات القوة الجوية والزوراء في دوري أبطال آسيا والأندية الاسيوية، وبطولة الصداقة الدوليةوالتي تعد إثباتات واقعية على حسن تنظيم اتحاد الكرة لهذه اللقاءات بالتعاون مع المؤسسات المعنية”.
وأضاف، أن “اتحاد الكرة اعتذر (سابقاً) عن تضييف مباراة ذوب آهن والنصر السعودي على ملعب كربلاء الدولي قبل أشهر بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحت عبارة (دواعٍ أمنية) رغم اعتراضنا الكبير عن عدم إقامة المباراة لكوننا نعي سلبية هذا الاعتذار على الكرة العراقية وعمل الاتحاد المركزي”، معتبراً أن “الاعتذار أرسل تخوفات للفيفا عن الملاعب الكروية بجانبها الأمني ما دفعه مؤخراً إلى إرسال كتاب للاتحاد العراقي يطلب فيه اختيار ملعب للمنتخب خارج الأراضي العراقي يخوض فيه التصفيات المشتركة، الأمر الذي دعا الاتحاد إلى اتخاذ موقف بهذا الصدد والتمسك بملعب البصرة الدولي أرضاً للمنتخب الوطني”.
وتابع، أن “اتحاد الكرة تشاور معي والدكتور شامل كامل واخرين لأجل إرسال رسالة رصينة وموثقة بكل ما يضمن حق منتخباتنا في اللعب بين جماهير العراق الحبيب فضلاً عن تواصل رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود مع نظيره رئيس الاتحاد الاسيوي لدعم ملف العراق في هذا الجانب، ورفع دعوى لدى محكمة كأس لاستعاده حقنا الشرعي و الطبيعي”، مؤكداً أن “نسبة النجاح كبيرة جداً في اللعب على ملاعبنا”.
وبشأن عدم تواجده في العاصمة بغداد رغم عدم وجود “مؤشرات تمنعه من ذلك”، أكد سعيد أنه سيتواجد “في بغداد بعد رفض الحظر الكلي عن الملاعب العراقية”.
وكالات