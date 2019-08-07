وأضاف، أن “اتحاد الكرة اعتذر (سابقاً) عن تضييف مباراة ذوب آهن والنصر السعودي على ملعب كربلاء الدولي قبل أشهر بتوجيه من مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحت عبارة (دواعٍ أمنية) رغم اعتراضنا الكبير عن عدم إقامة المباراة لكوننا نعي سلبية هذا الاعتذار على الكرة العراقية وعمل الاتحاد المركزي”، معتبراً أن “الاعتذار أرسل تخوفات للفيفا عن الملاعب الكروية بجانبها الأمني ما دفعه مؤخراً إلى إرسال كتاب للاتحاد العراقي يطلب فيه اختيار ملعب للمنتخب خارج الأراضي العراقي يخوض فيه التصفيات المشتركة، الأمر الذي دعا الاتحاد إلى اتخاذ موقف بهذا الصدد والتمسك ب‍ملعب البصرة الدولي أرضاً للمنتخب الوطني”.

وتابع، أن “اتحاد الكرة تشاور معي والدكتور شامل كامل واخرين لأجل إرسال رسالة رصينة وموثقة بكل ما يضمن حق منتخباتنا في اللعب بين جماهير العراق الحبيب فضلاً عن تواصل رئيس الاتحاد عبد الخالق مسعود مع نظيره رئيس الاتحاد الاسيوي لدعم ملف العراق في هذا الجانب، ورفع دعوى لدى محكمة كأس لاستعاده حقنا الشرعي و الطبيعي”، مؤكداً أن “نسبة النجاح كبيرة جداً في اللعب على ملاعبنا”.

وبشأن عدم تواجده في العاصمة بغداد رغم عدم وجود “مؤشرات تمنعه من ذلك”، أكد سعيد أنه سيتواجد “في بغداد بعد رفض الحظر الكلي عن الملاعب العراقية”.