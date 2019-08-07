أفغانستان – أفادت السلطات الأفغانية بسقوط عشرات الضحايا بتفجير استهدف مركز شرطة غربي العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء، وتبنت حركة “طالبان” مسؤولية تنفيذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن القنبلة انفجرت عندما تم إيقاف سيارة عند نقطة تفتيش أمام مركز الشرطة في الدائرة السادسة للعاصمة

ونفى رحيمي الأنباء عن وقوع تبادل إطلاق للنار عقب التفجير.

وحسب وزارة الصحة، فإن التفجير أسفر عن إصابة 95 شخصا، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال بجروح.

وأعلنت حركة “طالبان” تبنيها الاعتداء، وقالت في بيان إن انتحاريا منها هاجم مركز تجنيد، وإن “عددا كبيرا من الجنود ورجال الشرطة” قتلوا في الهجوم.

وفي حادث مشابه، حاول انتحاريان صباح اليوم تنفيذ هجوم بسيارة مفخخة على قاعدة للجيش في ولاية بغلان شمالي البلاد، لكن القوات الأمنية أفشلت العملية عندما رصد عناصرها سيارة الإرهابيين وأطلقوا النار عليها قبل أن تقترب من مدخل القاعدة، مما أدى إلى انفجارها ومقتل من فيها من انتحاريين.

وذكر بيان للجيش، أن أحد الجنود أصيب بجروح جراء الحادث.

المصدر: “رويترز” + وسائل إعلام أفغانية