لبنان – تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للنجمة سيرين عبدالنور خلال مشاركتها في حفل ميلاد مصمم الازياء اللبناني زهير مراد، وكانت ترقص بفستانها الاسود الضيق بدلع وطرافة.

وبدت النجمة اللبنانية وكأنها تقد الفنانة هيفاء وهبي بدلعها وحركاتها العفوية خلال رقصها على انغام اغنية الاخيرة الشهيرة “رجب”، ورقصت بين اصدقائها بطريقة مميزة وبحركات طريفة، ونال المقطع اعجاب الآلاف من محبيها.

واختارت سيرين لهذه المناسبة فستانا انيقا باللون الاسود ومزين بالدونتيل الناعم، وحرصت على وضع احمر شفاه باللون الاحمر القوي الذي سبق واعتمده في اغلب مشاهدها في “الهيبة 3”.

وكالات