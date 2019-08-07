وأشار إلى أن الاعتداء على محطات الـ 220 والمشغلين بها ورفض بعض المناطق الدخول في عملية طرح الأحمال أدى إلى عدم استطاعة الشركة المساواة في عدد ساعات الطرح.

كما نوّه إلى أن انقطاع الكهرباء وتوقف تدفق المياه في المنطقة الجنوبية سببه دخول مجموعة خارجة عن القانون إلى محطة تحويل النهر رقم “1” وفصل جميع الخطوط المغذية للشبكة الجنوبية والاستيلاء على كروت التوصيل.