فنزويلا – نددت وزارة الخارجية الفنزويلية، امس بتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أمر تنفيذي يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.

وأضاف بيان صادر عن الخارجية الفنزويلية، أن الغرض الوحيد من الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب هو الاستيلاء على جميع أصول الدولة الفنزويلية وشعبها في الولايات المتحدة.

ولفت البيان إلى أن أكثر من 30 مليون فنزويلي بات يواجه “عدوانا وحصارا اقتصاديا جديدا” تقوده الإدارة الأمريكية، واصفا هذه الخطوة بالخطيرة التي “تنتهك” مبادئ الأمم المتحدة.

وأصدر ترامب، مساء الإثنين، أمرا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

ويحظر قرار ترامب كذلك جميع التعاملات مع المسؤولين الفنزويليين، لكنه يستثني تقديم المساعدات الإنسانية، بما فيها التعاملات المتعلقة بتوفير الغذاء، والملابس والأدوية.

وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ “غوايدو” رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب.

الأناضول