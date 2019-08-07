انجلترا – كشف تقرير صحفي بريطاني اليوم الأربعاء، آخر التطورات بشأن الرحيل المحتمل للدنماركي كريستيان إريكسن عن صفوف توتنهام.

ووفقًا لشبكة “سكاي سبورتس” فإن مانشستر يونايتد أوقف المفاوضات مع إريكسن، إذ باتوا على يقين بأن اللاعب يريد الانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الحالي.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام في الصيف المقبل، ولذلك فإن النادي اللندني لا يمانع في التخلي عن خدماته في الميركاتو الحالي.

ويعد إريكسن هو الخيار الثاني في ريال مدريد لدعم خط الوسط بعد الفرنسي بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، لكن من الصعب أن يرحل الأخير عن “أولد ترافورد” هذا الصيف.

وسبق أن صرح إريكسن أنه يسعى لخوض تحد جديد في الموسم المقبل، مما يكشف عن نواياه بمغادرة توتنهام في الصيف الحالي.

المصدر : كووورة