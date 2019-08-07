أبوظبي – ارتفعت البورصات العربية عدا البحرين في نهاية تداولات الأربعاء، مستمدة الدعم من أسهم القطاع المالي، على الرغم من استمرار التوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين.

وتتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل مستمر، إذ أعلن الأسبوع الماضي، عن خطط لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة، على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وأثارت خطة ترامب، رد فعل شديد من جانب بكين، التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف عن شراء المنتجات الزراعية الأمريكية.

وزادت حدة التوترات التجارية بين البلدين، الإثنين، عندما هبطت العملة الصينية (اليوان) لأدنى مستوى خلال 11 عاما أمام الدولار، مما زاد المخاوف من أن بكين عمدت لذلك لتعزيز صادراتها.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.65 بالمئة إلى 13880 نقطة وسط عمليات شرائية للمؤسسات الأجنبية.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 1.23 بالمئة إلى 2831 نقطة مع صعود أسهم “سوق دبي المالي” بنسبة 3.16 بالمئة و”دبي للاستثمار” بنحو 3.05 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنسبة 1.95 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.74 بالمئة إلى 5118 نقطة، مع ارتفاع أسهم “اتصالات” بنسبة 1.99 بالمئة و”أدنوك للتوزيع” بنسبة 1.49 بالمئة.

وزادت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 1.06 بالمئة إلى 8482 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القائدة في قطاعات المصارف والبتروكيماويات.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.93 بالمئة إلى 3838 نقطة، مع صعود أسهم “السوادي للطاقة” بنسبة 5.88 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بنحو 4.31 بالمئة و”الغاز الوطنية” بنسبة 4 بالمئة.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مع صعود المؤشر الأول بنسبة 0.55 بالمئة إلى 6743 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.22 بالمئة إلى 4876 نقطة، وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.46 بالمئة إلى 6114 نقطة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1862 نقطة، مع صعود أسهم “جوبترول” بنسبة 1.57 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 0.72 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 0.56 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1544 نقطة مع تراجع أسهم “البحرين الوطني” بنسبة 0.14 بالمئة و”عقارات السيف” بنسبة 1.92 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 1.65 بالمئة إلى 13880 نقطة.

دبي: بنسبة 1.23 بالمئة إلى 2831 نقطة.

السعودية: بنسبة 1.06 بالمئة إلى 8482 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.93 بالمئة إلى 3838 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.74 بالمئة إلى 5118 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.55 بالمئة إلى 6743 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1862 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

البحرين: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 1544 نقطة.

الأناضول