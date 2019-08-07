ليبيا – تراجعت طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي، انطلقت من مطار بيزا الدولي في إيطاليا عن إكمال رحلتها اليوم الثلاثاء بعد أن كانت في مهمة إمداد إلى مصراتة .

وكشف الموقع الإيطالي المتخصص في رصد حركة الملاحة الجوية العسكرية ” italmradar “ في تقرير مقتضب نشره اليوم الثلاثاء أن الرحلة التي انطلقت ظهر ذات اليوم لتنفيذ مهمة إمدادات للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة، قد أُحبطت.

وأفاد الموقع إلى أن الطائرة الإيطالية من طراز لوكهيد مارتن” C-130 ″ انطلقت برحلة مقيدة في مطار بيزا الدولي جنوب البلاد لكنها ظلت تحلق لبضعة دقائق بالقرب من جزيرة لامبيدوسا ثم عادت أدراجها إلى إيطاليا من دون تنفيذ مهمتها.

ونشر الموقع صوراً من موقع متابعة الملاحة الجوية للطائرة وهي تحلق بشكل مستدير في مكان واحد قبل أن تعود أدراجها إلى مطار بيزا الذي يضم أيضاً قاعدة عسكرية كبيرة .

وأشار الموقع في ذات التقرير إلى الضربات الجوية التي نُفذت ليل الثلاثاء على المطار العسكري بالكلية الجوية مصراتة وأعلنت القيادة العامة بعدها إستهدافها طائرة شحن من طراز ” إليوشن ” قادمة من تركيا .

وقال الموقع في ختام تقريره أنه توافرت لديه معلومات حول هجوم جوي شنته قوات سلاح الجوي للكرامة على مطار مصراتة، دمرت من خلاله طائرة من طراز “إل يوشن 76“.