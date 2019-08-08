ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن مهبط الكلية الجوية بمصراتة يتم استغلاله في قصف قاعدة الجفرة وتمركزات الجيش بالمنطقة.

أوحيد طالب في تصريح خاص لموقع “الجزيرة.نت” القطري اليوم الخميس القوات المسلحة المضي قدما في مواجهة المليشيات التي تختطف العاصمة والقضاء عليها واخضاع العاصمة وكل المدن لقبضة الدولة الأمنية ومصراتة لن تكون استثناء،على حد قوله.

وقال عضو مجلس النواب :” إن مصراتة تعتبر رأس الحربة ضد قوات الجيش التي تجنبت مواجهتها طويلا إلا أن المدينة لم تترك خيارات للقوات المسلحة إلا المواجهة بكافة السبل”.