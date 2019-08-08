فيينا – أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الخميس، تلقيها تبرعًا من الهند بقيمة 5 ملايين دولار.

وقالت الوكالة، في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن الحكومة الهندية قدمت تبرعا بقيمة 5 ملايين دولار لـ”أونروا”.

وأوضحت أن الدعم سيخصص لبرامج الوكالة الرئيسية وخدماتها التي تشمل التعليم، والرعاية الصحية، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية.

ولفتت إلى أن الهند “عملت على زيادة تبرعاتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار عام 2017 إلى 5 ملايين دولار عامي 2018 و2019”.

وتعاني “أونروا” من أزمة مالية، منذ أن أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية، في 2018، تمويلها للوكالة؛ بزعم عدم رضاها عن طريقة عمل الوكالة.

ويقول فلسطينيون إن وقف الدعم الأمريكي يستهدف تصفية قضية ملايين اللاجئين الفلسطينيين، ضمن ما يعرف بالخطة الأمريكية للسلام بالشرق الأوسط “صفقة القرن”.

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

وتقدم الوكالة حاليًا خدماتها لنحو 5.3 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس (الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة).

الأناضول