ليبيا – قال العضو المنقطع عن مجلس النواب سعد الجازوي القيادي في جماعة الاخوان المسلمين إن المؤسسة العسكرية لم تحمل منذ البداية مواصفات المؤسسة الإحترافية والمسؤولة بل كانت مؤسسة الرجل الواحد على حد زعمه، معتبراً أنها محاولة مدعومة من دول إقليمية للسيطرة وإعادة ليبيا لحكم الفرد.

الجازوي إدعى في تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المؤسسة العسكرية مبنية على مبدأ الرجل الواحد الذي لا يريد الإستماع لصوت معارض بحسب تعبيره.

وقال :” بعد تغيب سرقيوة كل هذه المدة هي ووقوعها في أراضي تحت سيطرة ما يعرف أو يسوق للشعب الليبي على أنه الجيش نحن نطالب هذا الجيش بهذه المليشيات التي جاءت لمنزل سرقيوة بالإعلان عن مكان تواجدها لا أحد يستطيع أن يعلم أو يدلي بأي شيء إلا رأس الهرم المتمثل في حفتر أو من يدور في الدائرة الأمنية”.

ولفت إلى أن البيان الصادر عن الأمم المتحدة بشأن سهام سرقيوة جاء نتيجة جهود النواب الماقطعين والمنشقين في طرابلس الذين طالبوا كل الجهات المسؤولة وذات العلاقة بالأمر بممارسة الضغوط على من له سلطة بهذه المناطق.

كما أوضح أن النواب المقاطعين والمنشقين بعد حادثة إختطاف سرقيوة أصبحوا غير قادرين على التحدث أو النطق بكلمة واحدة، متهماً ما وصفه بـ”الحكم العسكري” بأنه يقوم بترويع المواطنين وتنفيذ عمليات القتل والقاء الجثث في المكبات على حد زعمه.

ودعا النواب إلى الإنضمام والإلتحاق بنواب ريكسوس في طرابلس ليتمكنوا من تأدية واجبهم، لافتاً إلى أنه من حق الشعب الليبي بناء دولة حرية التعبير بعد أن إتضح لهم أن ما كان يعولون عليه في قيام الدولة بالأماكن التي يسيطر عليها الجيش مجرد حلم و خيال.