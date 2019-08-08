ليبيا – عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماعا برئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة والشركة العامة للكهرباء بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري.

الثني ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة الاجراءات التي يجب تنفيذها من قبل الشركة والهيئة العامة للكهرباء للحفاظ على استقرار التيار الكهربائي والعمل على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل.

وبدوره، أكد الثني على أن الحكومة سبق لها أن خصصت الأموال لقطاع الكهرباء وأنها على أتم الاستعداد لتوفير جميع ما تحتاجه الشركة العامة للكهرباء من مواد ومعدات وأجهزة يمكن توفيرها بالعملة المحلية.

رئيس الحكومة المؤقتة شدد على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفر التيار الكهربائي ، داعياً إلى التنسيق مع جميع الإدارات فيما يتعلق باستكمال المشاريع المتعلقة بصيانة محطات وخطوط الكهرباء بما يضمن خدمة المواطن على أكمل وجه.