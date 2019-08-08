ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أمس الأربعاء بمقر ديوان بلدية بنغازي الوضع الإنساني في مدينة مرزق وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مع وزير الشؤون الاجتماعية – رئيسة لجنة الأزمة و الطوارئ فتحية علي حامد ورئيس مجلس إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية حسين الفلاح ومدير إدارة الفروع بالهلال الأحمر محمد ادريس البنوني، ما تمر به مرزق من ظروف إنسانية.



واستعرض خلال الاجتماع الوضع الإنساني والخدمي في المدينة وكيفية إيصال كافة المستلزمات والمساعدات العاجلة للمدينة.

كما أكد الثني على ضرورة متابعة الوضع الإنساني بالمدينة وتوفير كافة الاحتياجات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن هناك.