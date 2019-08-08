سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية للأنباء، بأن الجيش صد اليوم الأربعاء هجوما إرهابيا على اتجاه الزكاة حصرايا في ريف حماة الشمالي، وكبد المهاجمين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن “التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي قامت اعتبارا من الساعة الحادية عشرة ليل الأربعاء، بزج أعداد كبيرة من المسلحين والعربات المفخخة وشن هجوم على اتجاه الزكاة حصرايا، ما اضطر قوات الجيش السوري العاملة هناك إلى الانسحاب من بعض مواقعها المتقدمة”.

وأضاف المصدر أنه “تم صد الهجوم والانتقال إلى الهجوم المعاكس وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وقد كبدت وحدات الجيش الإرهابيين خسائر كبيرة في المعدات والأرواح”.

وأكد المصدر أن “وحدات الجيش المكلفة بتنفيذ المهمة تتابع ملاحقة فلول المسلحين في المنطقة”.

المصدر: “سانا”