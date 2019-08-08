ليبيا – شددت وزيرة الدفاع في الحكومة الايطالية إليزابيتا ترينتا على أن الجنود الايطاليين في مدينة مصراتة ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا.

ترينتا قالت في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”في اليومين الأخيرين وفقاً لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية اليوم الخميس :”ضربت طائرات الجنرال خليفة حفتر أيضاً مطار مصراتة حيث توجد قاعدة إيطالية إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطال الإيطاليين ومستشفانا بأي شكل من الأشكال وهذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين المتحاربين في ليبيا”.

ونوّهت ترينتا بأن وجود المستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة لا يزال مهمًا نظراً للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي ، مشيرةً إلى أنه في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا ولا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية.

وقالت وزيرة الدفاع الايطالية :”نواصل الاعراب عن قربنا من الليبيين ونمارس نشاطا دبلوماسيا يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة يهدف إلى وقف استخدام السلاح وإجلاس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار”.