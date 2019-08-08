ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد بقي ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس موسى فرج أمس الأربعاء نائبة رئيس البعثة بالسفارة البريطانية لدى ليبيا فلور ويلسن بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الطرفان ناقشا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس خلال اللقاء الوضع في ليبيا وآخر المستجدات السياسية ودور المجلس حيال هذه التطورات خاصة في ظل ما وصفوه بـ” الاعتداء الإجرامي الذي تتعرض له العاصمة طرابلس” من قبل من وصفوهم بـ” قوات حفتر الخارجة عن القانون والشرعية” (القوات المسلحة الليبية).

ومن جهتها طالبت فلور ويلسن التعاون مع مجلس الدولة لتكثيف الجهود في سبيل إيقاف نزيف الدم بالبلاد والخروج بها من أزمتها الحالية والوصول إلى مرحلة الاستقرار.