اليمن – أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك النفير العام، اليوم ودعا كل قواته إلى اقتحام قصر المعاشيق في عدن جنوب اليمن.

واتهم بن بريك في خطاب عبر التلفزيون، قوات حزب الإصلاح بالاعتداء على المشيعين في عدن، خلال مراسم تشييع قتلى الهجوم على قاعدة الجلاء في عدن الأسبوع الماضي.

وأفاد مراسلنا في اليمن، بأن الهجوم على المشيعين، قرب مقبرة القطيع التي تقع على مقربة من قصر المعاشيق في مديرية كريتر، أدى إلى سقوط قتيل وعدد من الجرحى، بينما شهدت المنطقة انتشارا عسكريا كثيفا لقوات الحرس الرئاسي التابع للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وكانت اشتباكات دارت في يناير العام الماضي بين الحرس الرئاسي وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي حيث سيطر “الانتقالي” على المنطقة متوقفا عند محيط القصر الرئاسي.

المصدر: RT