ليبيا – أكد اللواء محمد المنفور آمر غرفة عمليات القوات الجوية على أن الطائرة التي تم إستهدافها كانت تقوم بطلعات جوية لقصف مواقع الجيش والمناطق الآهلة بالسكان.

المنفور أشار في تصريح لصحيفة “البيان” اليوم الخميس إلى أنه فور عودة الطائرة إلى قاعدة مصراتة الجوية بادرها سلاح الجو بضربة دقيقة أدت لتدميرها.

وأوضح أن غرفة عمليات القوات الجوية الرئيسة رصدت انتقال طائرتين مقاتلين من نوع L-39 من قاعدة مصراتة إلى قاعدة معيتيقة للقيام بأعمال عدائية، لافتاً إلى أن إحدى الطائرتين قامت بقصف مناطق آهلة بالسكان واستهداف مدنيين ثم عادت إلى مصراتة حيث كان سلاح الجو التابع للقيادة في انتظارها.

كما شدد على أن الجيش لن يتردّد في تدمير كل الأهداف المعادية مهما كان المكان الذي توجد فيه، مشيراً إلى أن السيادة الفعلية في أجواء ليبيا تعود إلى سلاح الجو التابع للقيادة العامة وأن طيران الميليشيات يعد خارج القانون.