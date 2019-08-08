كوريا ج – فشلت كل من كوريا الجنوبية والإمارات في التوصل إلى اتفاق بشأن طلب أبو ظبي زيادة الرحلات الجوية بين البلدين بأكثر من الضعفين.

وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية الجنوبية، أن البلدين تبادلا في المحادثات وجهات النظر على نطاق واسع إزاء وضع صناعة الطيران، والآثار المحتملة الناتجة عن زيادة الرحلات الجوية التي تطلبها الإمارات.

وتشغل شركة طيران الإمارات حاليا 7 رحلات جوية بين مطار إنتشون الدولي ومطار دبي الدولي في الأسبوع، فيما تشغل شركة الاتحاد للطيران أيضا 7 رحلات جوية بين مطار إنتشون الدولي ومطار أبو ظبي الدولي في الأسبوع.

وتطالب الشركتان بزيادة العدد إلى 14 رحلة جوية على الأقل في الأسبوع.

ومن بين شركات الطيران الكورية الجنوبية، تشغل الخطوط الجوية الكورية 7 رحلات جوية بين إنتشون ودبي في الأسبوع.

المصدر: يونهاب