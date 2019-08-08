وأوضح بأن بريطانيا تتفهم وضع الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس بعكس عدد من الدول الأخرى التي تحاول رسم صورة غير حقيقية عن الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة وإن المجتمع الليبي لا يوجد به حاضنة للإرهاب وأنه يميل إلى العمل والتجارة وحب الاستقرار.

وتابع :” رغبات الدول الداعمة لعدوان حفتر ستتكسر على تخوم العاصمة طرابلس لأن هناك معتدي رغم أن الليبيين كانوا ينتظرون المؤتمر الوطني الجامع بفارغ الصبر إلا إنهم وجدوا أنفسهم أمام حرب تشن على العاصمة”، مستغرباً من سكوت الإتحاد الأوروبي حول ما حدث في مدينة مرزق من قصف وترويع للآمنين هناك حسب زعمه.

وشدد الوزير على عدم قبول مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين داخل طرابلس ، منبهاً بأن الوزارة ستتعامل مع عديد الدول لمنع الهجرة عبر البحر والقبض على المهاجرين وإحالتهم للقضاء.

ومن جهتها، أكدت القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى ليبيا بأنهم تواقين لزيارة ليبيا للإطلاع على حقيقة الوضع في طرابلس كنتيجة لترابط العلاقات التاريخية بين ليبيا وبريطانيا والعمل بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

ودعت القائم بأعمال السفارة كافة الدول الأوروبية إلى اتخاذ موقف موحد إزاء البيانات الصادرة حول الوضع الأمني داخل طرابلس خاصة وليبيا عامة ، مثمنةً مجهودات داخلية الوفاق من أجل بسط الأمن والأمان داخل العاصمة طرابلس وضواحيها.