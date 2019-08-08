أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الخميس، على الرغم من صعود أسواق النفط العالمية، لكن المخاوف من التوترات التجارية العالمية ما تزال تلقي بظلال سلبية.

وبحلول الساعة (13:53 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 1.26 بالمئة أو ما يعادل 71 سنتا إلى 56.94 دولارا للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي “نايمكس” سبتمبر/ أيلول بنسبة 2.06 بالمئة أو ما يعادل 1.05 دولار لتصل عند 52.14 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة مصر في صدارة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 2.16 بالمئة إلى 14180 نقطة وسط عمليات شراء قوية للمؤسسات الأجنبية.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر بالعالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.79 بالمئة إلى 8550 نقطة، بدعم مكاسب الأسهم القيادية في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وزادت بورصة مسقط بنسبة 0.6 بالمئة إلى 3861 نقطة، مع ارتفاع أسهم “ريسوت للأسمنت” بنسبة 3.03 بالمئة و”البنك الأهلي” بنسبة 2.68 بالمئة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1868 نقطة، مع ارتفاع أسهم “جوبترول” بنسبة 1.86 بالمئة و”آفاق للطاقة” بنسبة 1.44 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2837 نقطة، بدعم صعود سهم “العربية للطيران” بنسبة 3.45 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 1.92 بالمئة.

بينما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.42 بالمئة إلى 5097 نقطة، مع تراجع أسهم “أبوظبي الأول” بنسبة 0.26 بالمئة و”أبوظبي الإسلامي” بنسبة 0.8 بالمئة.

وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، ونزل المؤشر الأول بنسبة 0.37 بالمئة إلى 6718 نقطة، فيما نزل المؤشر العام بنحو 0.17 بالمئة إلى 6104 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.41 بالمئة.

وأغلقت بورصة البحرين على انخفاض هامشي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1543 نقطة، مع تراجع أسهم “جي أف اتش” بنسبة 0.41 بالمئة و”الأهلي المتحد” بنسبة 0.32 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

مصر: بنسبة 2.16 بالمئة إلى 14180 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 8550 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.6 بالمئة إلى 3861 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 1868 نقطة.

دبي: بنسبة 0.24 بالمئة إلى 2837 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

أبوظبي: بنسبة 0.42 بالمئة إلى 5097 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.37 بالمئة إلى 6718 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1543 نقطة.

الأناضول