الأوروغواي – ستخوض البطلة القرغيزية فالنتينا شيفتشينكو مواجهة “ثأرية” ضد الأمريكية ليز كارموش، الأحد المقبل، بمونتيفيدو عاصمة الأوروغواي، في دورة “UFC Fight Night 156” للفنون القتالية المختلطة.

وتسعى المقاتلة شيفتشينكو إلى اصطياد عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في الدفاع عن لقب بطلة (UFC)، والثاني هو الثأر لهزيمتها أمام منافستها الأمريكية، في 30 سبتمبر 2010، بالضربة الفنية القاضية.

يذكر أن ليز كارموش، البالغة من العمر 35 عاما، التحقت بمشاة البحرية الأمريكية “المارينز”، في العام 2004، وخدمت 5 سنوات، في العراق وغيرها.

ودافعت فالنتينا شيفتشينكو آخر مرة عن لقبها على حساب الأمريكية الأخرى، جيسيكا آي، خلال دورة (UFC 238)، التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، في 8 يونيو الماضي.

وتمكنت حينها شيفتشينكو الملقبة بـ”الرصاصة” من إنهاء النزال لمصلحتها بالضربة القاضية، عندما وجهت ركلة قوية بقدمها اليسرى لوجه منافستها الأمريكية أسقطتها أرضا على الفور ولم تستطع النهوض، ليعلن الحكم إنهاء النزال بفوز المقاتلة القرغيزية.

وحققت فالنتينا شيفتشينكو، البالغة من العمر 31 عاما، 16 انتصارا خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 3 هزائم.

في المقابل، حققت ليز كارموش، البالغة من العمر 35 عاما، 13 انتصارا، خلال مسيرتها الاحترافية حتى الآن، مقابل 6 هزائم.

المصدر: “championat”