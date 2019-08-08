انجلترا – لا يتوقع بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يشهد الدوري الإنجليزي سباقًا منفردًا بين فريقه وليفربول فقط هذا الموسم، مثلما كان الحال الموسم الماضي.

وانتهى سباق الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بتتويج السيتي برصيد 98 نقطة، ثم جاء بعده ليفربول في المركز الثاني برصيد 97 نقطة، في حين حل تشيلسي في المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس”: “أعتقد أن الأمر سيكون مختلفًا.. لقد حقق كل فريق خطوة للأمام”.

وأضاف: “نحن وليفربول وضعنا معايير الموسم الماضي، وعلى المنافسين الآخرين تحقيقها، إذا أرادوا دخول تحدي التتويج بالبريميرليج”.

وأوضح المدرب الإسباني: “أظهر ليفربول ومانشستر سيتي أنهما يستطيعان القيام بذلك، على الآخرين محاولة ذلك، لكن نوعية الفرق الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة الأخرى، بالطبع يمكنهم القيام بذلك”.

وأجاب: “هل سيكونون أقرب؟ أعتقد ذلك”.

وأصبح السيتيزينز أول نادٍ إنجليزي يحقق الثلاثية المحلية الموسم الماضي، لكن جوارديولا أكد أن الدوري الإنجليزي له الأولوية في كل مرة.

وقال بيب: “لقد قلت ذلك عدة مرات، هي منافسة تستمر 38 أسبوعًا، وكل مباراة هنا في إنجلترا صعبة للغاية، وهذا هو السبب في أنه من الجيد أن نفوز بالدوري”.

وشرح مدرب مانشستر سيتي: “عندما تسير الأمور بشكل جيد في الدوري، فأنت تسير بشكل جيد في المنافسات الأخرى، من الصعب الفوز بشيء، عندما تتعرض لتضارب في المستوى”.

في غضون ذلك، قال جوارديولا إنه سيمنح فيل فودين مزيد من الوقت للعب في الموسم الجديد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر (19 عامًا) في 37 مباراة للفريق الأول، لكن 23 منها هؤلاء كان كبديل.

وقال جوارديولا: “إنه ذكي، يلعب مع كيفين دي بروين، ديفيد سيلفا، برناردو سيلفا، إلكاي جوندوجان، فرناندينيو، ورودري.. إذا ذهب لاعب شاب إلى برشلونة، ريال مدريد، أو يوفنتوس، فليس من السهل اللعب بانتظام”.

وأردف: “شغفه هو أنه يحب أن يكون هنا. شارك في الكثير من الدقائق الموسم الماضي، وفي الموسم الجديد سيشارك بشكل أكبر. أنا متأكد من أنه سيساعدنا، وآمل أن نتمكن من مساعدته ليكون لاعبًا أفضل”.

وأتم جوارديولا تصريحاته: “بالطبع هو موهبة كبيرة، ولكن عليه مواصلة تطوير إمكاناته، إنه منفتح وسنفعل ذلك معًا”.

المصدر : كووورة