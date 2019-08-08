الولايات المتحدة – طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من السفن التجارية، إرسال خطط النقل في الخليج مسبقا إلى واشنطن ولندن، داعية الطواقم البحرية إلى عدم مقاومة أي “جهة إيرانية” بالقوة.

قال تقرير استشاري حول تهديدات إيران صادر عن الإدارة البحرية الأمريكية، إنه يتعين على السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إرسال خطط المرور الخاصة بها عبر مضيق هرمز ومياه الخليج، إلى الولايات المتحدة والسلطات البحرية البريطانية.

وأضاف التقرير الاستشاري الصادر أمس الأربعاء، أن “النشاطات العسكرية المتزايدة وتصاعد التوترات السياسية في هذه المنطقة ما زالت تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية”.

ودعا التقرير، وفق ما أفادت به “رويترز”، السفن أيضا إلى تنبيه الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية (مقره البحرين) والبحرية البريطانية، في حالة وقوع أي حادث أو نشاط مشبوه، مضيفا أن الطواقم يجب ألا تقاوم أي طرف إيراني بالقوة.

المصدر: “رويترز”