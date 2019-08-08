انجلترا – شهدت فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى الآن، إبرام واحدة من أغرب الصفقات بين نادي مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.

وانتقل بموجب هذه الصفقة التبادلية بين الناديين النجم البرتغالي الصاعد، جواو كانسيلو، الظهير الأيمن ليوفنتوس إلى صفوف مانشستر سيتي، مقابل 65 مليون يورو.

ودخل البرازيلي دانيلو مدافع السيتي كجزء من الصفقة، وبلغت قيمة اللاعب السوقية نحو 37 مليون يورو.

وأعلن الفريق الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن كانسيلو وقع على عقد حتى عام 2025، وسيحمل الرقم 27 مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال كانسيلو في تصريحات للموقع الرسمي: “مانشستر سيتي فريق رائع ولديه مدرب متميز وأنا سعيد لوجودي هنا. كل شيء في النادي أثار إعجابي بداية من المنشآت إلى طريقة لعب الفريق”.

وأضاف البرتغالي: “أتطلع دائما لتطوير أدائي والفوز بالبطولات، وأعتقد أن بإمكاني القيام بذلك هنا، أتطلع حقا إلى الموسم الجديد واختبار نفسي في الدوري الممتاز”.

وقضى جواو كانسيلو، البالغ عمره 25 عاما، موسما واحدا في يوفنتوس وساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي للمرة الثامنة على التوالي، ونشأ اللاعب في بنفيكا وسبق له اللعب في فالنسيا وإنتر ميلان.

وفي المقابل، أعلن يوفنتوس في بيان رسمي له أن “دانيلو وقع على عقد مع النادي يمتد لـ 5 مواسم مقبلة، وتحديدا حتى صيف 2024”.

وبدأ دانيلو (28 عاما) مشواره مع الأندية الأوروبية في صيف عام 2011، عندما انتقل من سانتوس البرازيلي إلى بورتو البرتغالي، الذي قضى معه 4 مواسم، قبل أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد صيف 2015، في صفقة أثارت الكثير من الجدل.

ومكث دانيلو في أسوار ملعب “سانتياغو برنابيو” موسمين، وفاز ريال مدريد خلال هذه الفترة بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين، بينما كان المدافع البرازيلي جالسا على دكة البدلاء في معظم المباريات، ليرحل إلى مانشستر سيتي، صيف عام 2017، وشارك معه في 34 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمين.

المصدر: وكالات