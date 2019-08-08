إيطاليا – أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وظهر لوكاكو في مقطع فيديو قصير عبر الحساب الرسمي للإنتر بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وهو يرتدي قميص “النيراتزوري”، ويردد عبارة: “إنتر لا يستطيع أن ينتقل إليه أي لاعب، لهذا أنا هنا”.

كما نشر إنتر صورة للوكاكو وعلق عليها: “إعلان هام.. مرحبا روميلو”

وذكر إنتر، أن لوكاكو وقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان “النيراتزوي” حتى صيف 2024، دون أن يكشف قيمة الصفقة، لكن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 73 مليون يورو.

وانضم لوكاكو إلى يونايتد من إيفرتون في 2017، وسجل 42 هدفا في 96 مباراة في كل المسابقات، منها 11 في أول شهرين له مع النادي الإنجليزي، لكنه سجل خمسة أهداف فقط في الدوري مع يونايتد في النصف الثاني من الموسم الماضي.

المصدر: وكالات