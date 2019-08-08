مصر – في أول ظهور لها بعد أزمة مرضها، وجهت الإعلامية ريهام سعيد الشكر لكل من سألوا عنها، سواء بالاتصال أو الزيارة أو مجرد الدعاء.

وأضافت، في أول حلقة من برنامج “صبايا” بعد عودتها لتقديمها على قناة “الحياة”، أن هذا الابتلاء كان شديدًا، لكنه لا يقارن بالطبع بتجربة السجن، قائلة: “ميجيش حاجة جنب تجربة السجن، لأن السجن ده أسوأ حاجة في العالم، لكن المرض ده علمني حاجات كتير”.

تابعت أن أفضل ما في تجربة المرض أنها علمت من خلالها من يحبونها صدقًا ومن كانوا يتظاهرون بذلك، مضيفة: “في إعلامية كنت فاكرة إنها صاحبتي بس مسألتش عليا خالص، دي ماتت بالنسبة لي، وفي ممثلات قريبين جداً مني واشتغلت معاهم ولا سألوا فيا.. الناس دي ماتت بالنسبة لي خلاص”.

تابعت أن مثل هذه الأزمات “تغربل” من حولها، فتعرف قيمة الأشخاص الحقيقيين، قائلة: “الأزمات دي بتخلي بس الناس اللي ليهم قيمة في حياتك.. عشان كده بقول لكل اللي سألوا عني جزمتكم فوق راسي”.

يذكر أن ريهام سعيد كانت ممنوعة من ممارسة حياتها بشكل طبيعي، نظرًا لإصابتها بميكروب خطير، أدى إلى خضوعها لجراحة دقيقة، إلا أن الأطباء قد أعلنوا شفاءها مؤخرًا بمعجزة.

وسائل اعلام مصرية