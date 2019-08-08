وفي حديثه لقناة ريال مدريد الرسمية، أكد زيدان عزمه المنافسة مع ريال مدريد هذا الموسم، على جميع البطولات.

وقال زيدان: “ما نريده هذا الموسم هو المنافسة. لن نتهرب من المنافسة. في كل يوم يرتفع مستوانا بشكل أكبر، وأداؤنا يثبت ذلك”.

ورحب زيدان بعودة البرازيليان كاسيميرو وإيدير ميليتاو، وأكد أن اكتمال الفريق هو أحد أهم الأسباب التي ستساعد “الملكي” على المنافسة هذا الموسم، وفقا للمدرب الفرنسي.

وأضاف قائلا: “في نهاية الأمير كل ما يريده المدرب هو أن يكون كل اللاعبين متاحين”.

وسيفتتح ريال مدريد بطولة الدوري خارج ملعبه أمام سيلتا فيغو، يوم 17 أغسطس المقبل.