إسبانيا – أبدى الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، تفاؤله بشراكته مع الوافد الجديد أنطوان جريزمان، عقب الانتصار بهدفين لهدف على نابولي الإيطالي، وديًا فجر اليوم الخميس، خلال المُعسكر التحضيري للموسم الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال سواريز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا”: “لقد أنهيت المباراة مرهقا، وكانت الأمور مُعقدة في الدقائق الأولى من التحضيرات للموسم الجديد، وبتغير الوقت أصبح الأمر أكثر صعوبة، وأحاول استعادة النسق في أسرع وقت ممكن قبل انطلاق الموسم”.

وعن شراكة جريزمان، أوضح: “هذه هي المباراة الثانية التي نلعبها معا، وأعتقد أنها بداية لعدد كبير من الدقائق التي سنلعبها خلال الموسم، ويجب أن يتكيف مع طريقة لعب برشلونة فهي ليست سهلة على الإطلاق، ويُعاني جميع اللاعبين في البداية، لكنه ذكي للغاية، ونأمل أن يتأقلم معنا بسرعة”.

وحول رأيه في استعادة خدمات نيمار، أجاب: “إنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم”.

واختتم: “اعتزال دييجو فورلان؟ لا يمكن أن تقارن ما كنت عليه كلاعب، بما ستصبح عليه كمدرب، ولكن مسيرتك الكروية قد تساعدك في مجال التدريب، وآمل أن يكون مدربًا عظيمًا كما كان لاعبًا عظيمًا”.

المصدر : كووورة