ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي غابرييلا كويفاس بارون على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العاشر لرؤساء البرلمانات الإفريقية بمدينة جوهانسبرج.

المستشار صالح أوضح بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب حقيقة ما تمر به ليبيا خلال هذه الفترة ، مؤكداً عدم شرعية حكومة فائز السراج وعدم نيلها الثقة من مجلس النواب السلطة المنتخبة من الشعب.

وأكد رئيس البرلمان على أن عمليات الجيش في طرابلس تأتي لمحاربة الإرهاب والتطرف والمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون ولانفاذ القانون وتحقيق الأمن وتحرير كافة مدن ليبيا من المتطرفين والمليشيات المسلحة لإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية وفقاً للإعلان الدستوري عقب تحرير العاصمة طرابلس.

وبدورها،أكدت رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي متابعة الإتحاد للمشهد الليبي من خارج الدائرة لأنه تصل اليهم مراسلات عديدة عن الوضع في ليبيا ويتابعون أيضا وسائل الإعلام عن الوضع في ليبيا،معربةً عن رغبة الإتحاد بتفهم المشهد بالطريقة الصحيحة.

وقالت بارون بأن الإتحاد سيتابع في المؤتمر القادم لاتحاد البرلماني الدولي في صربيا مناقشة الوضع في ليبيا،مضيفةً:” لنا الشرف بأن نقوم بدعوتكم لحضور هذا المؤتمر ونحن لا نريد التدخل في الشأن الليبي والسياسة الليبية ولكن نريد التدخل للمساعدة بالنهوض بدولة ليبيا واسترجاع الأمن والأمان ولتكون دولة واحدة ببرلمان واحد ورئاسة وحكومة واحدة”.