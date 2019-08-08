ليبيا – حطت طائرة المبعوث الأممي غسان سلامة أمس الأربعاء في مطار زوارة المدني قادمة من تونس وعلى متنها عدد من أعضاء البعثة الأممية وذلك عقب أيام من فرض حكومة الوفاق حظر هبوط عليها .

وبحسب بيانات لرحلة الطائرة التي تتبعتها المرصد فيتبين بأنها حطت في مطار زوارة على تمام الساعة 9:44 من صباح أمس الأربعاء وغادرته نحو تونس مجدداً على تمام 10:43 أي بعد ساعة واحدة من هبوطها .

وبثت قناة ليبيا لكل الأحرار لقطات لهبوط الطائرة ونزول الموظفين الاممين منها في مطار زوارة مع لقطات لسيارات تابعة للبعثة كانت في إنتظارهم لنقلهم إلى طرابلس .

ومن جهته قال مدير مطار زوارة فتحي الهاميسي أن هذه الطائرة حطت بعد حصولها على إذن هبوط من هيئة الطيران المدني في طرابلس بعد قرار وكيل وزارة المواصلات في الوفاق هشام بوشكيوات حظر إستخدام سلامة لهذا المطار .

وكان بوشكيوات قد أعلن حظر إستخدام البعثة ورئيسها غسان سلامة لمطار زوارة وبأن تقتصر حركة سفرهم وتنقلهم عبر مطار معيتيقة أسوة ببقية المواطنين في ظل تعرض المطار لموجات قصف عشوائي شبه يومي .

يشار إلى أن العلاقة بين حكومة السراج ومجلسها الرئاسي وبين سلامة وبعثته تشهد توتراً كبيراً هو الأول من نوعه منذ إدلائه منتصف الاسبوع المنصرم بإحاطة لم ترق لهم ولا للمفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني الذي وصف سلامة أمس بالمعتدي الواجب الخروج ضده شرعاً .

المرصد – متابعات