الصين – كيف يمكن التخلص من الألم المفاجئ أو تخفيفه بواسطة قراصة ملابس عادية؟

تقول هيلين تشين لوي، الخبيرة في علم المنعكسات، إن العديد من نهايات الجهاز العصبي المركزي متمركزة في الأذنين.

فإذا استخدمنا قراصة الملابس في الضغط على إحدى النقاط الست الموجودة في الأذن عند الشعور بألم مفاجئ في مكان ما في الجسم، فيمكننا التخلص منه أو على الأقل تخفيفه. تقول الخبيرة “توجد في كل أذن ست نقاط يمكنها إزالة الألم المفاجئ”.

يتفق المتخصصون في هذا المجال مع الخبيرة الصينية، ويقولون إن كل نقطة من هذه النقاط الست مسؤولة عن قسم من الجسم ويمكنها إزالة الألم المفاجئ عند الضغط عليها خلال دقائق معدودة.

فعند الشعور بالألم في منطقة الظهر والأكتاف، يجب وضع قراصة ملابس على النقطة ذات رقم “1”.

والضغط على النقطة “2” يزيل الألم المفاجئ في الأعضاء الداخلية للجسم. ويؤكد الخبراء على أن هذا لا يشمل الآلام الخطيرة.

أما الضغط على النقطة “3” فيزيل الألم المفاجئ في المفاصل.

أما النقطة رقم “4” فمسؤولة عن أولى علامات أمراض البرد، لأنها مسؤولة عن الأنف والحنجرة.

النقطة رقم “5” تزيل المشكلات المزعجة في الجهاز الهضمي – آلام المعدة أو الأمعاء.

أما النقطة رقم “6” فتتابع صحة القلب والرأس. لذلك يمكن الضغط عليها بقراصة لأغراض الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

المصدر: ميديك فوروم