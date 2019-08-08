مصر – انتشرت عدد من الأقاويل حول زواج الفنان المصري محمد رمضان من الفنانة حلا شيحة.

الفنان محمد رمضان قرر أن يرد بنفسه على هذه الأخبار، وأكد أنها شائعات لا صحة لها، وأن حلا شيحة مجرد صديقة وزميلة عمل وصديقة لزوجته وأسرته.

رمضان أكد أيضا أنه يتواجد حاليا في كاليفورنيا بصحبة زوجته وأولاده لقضاء أجازة الصيف هناك.

كانت حلا شيحة شاركت محمد رمضان في بطولة مسلسل “زلزال” وهو أول أعمالها الذي عادت من خلاله بعد غياب طويل عن الساحة الفنية.

حلا شيحة عادت للفن مرة أخرى بعد اعتزال دام أكثر من 12 عاما، وفاجأت جمهورها بخلع الحجاب، ورفضت أي انتقادات موجهة لها وقالت إن ما تفعله يخصها وحدها.

مسلسل «زلزال» تم عرضه في شهر رمضان، وشارك في بطولته ماجد المصري، منى عبدالغني، حنان سليمان، هنادي مهنا، وغيرهم من النجوم.

يذكر أن محمد رمضان تواجد مؤخرا في كاليفورنيا من أجل حضور الاحتفال السنوي لمجلة “إنجما”، وسبق ونشر صورته مع ابنه “علي” من هناك.

وسائل اعلام مصرية