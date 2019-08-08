ليبيا – استقبل عضو المجلس الرئاسي عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس الأربعاء نائبة مبعوث الأمم المتحدة للشؤون السياسية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز.

الإجتماع بحث إدارة الاعلام والتواصل التابعة للوفاق مستجدات الأوضاع حول العاصمة وجهود البعثة الأممية لوقف ما تم وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وإستئناف العملية السياسية.

وبدورها، أكدت ويليامز بحسب إعلام الوفاق بأن المجتمع الدولي يدرك الموقف الثابت لحكومة الوفاق في ما وصفوه بـ”الدفاع عن العاصمة طرابلس وعن مدنية الدولة” وانه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة الليبية.

ونبهت نائبة مبعوث الأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري لعضو مجلس النواب سهام سرقيوة ومطالبة البعثة بالإفراج الفوري عنها ومحاسبة المسؤولين عن اختفائها.

وتطرق الإجتماع إلى إعادة إطلاق العرض الأخير لمراجعة شاملة للحسابات لدي مصرف ليبيا المركزي بما في ذلك الفرع في مدينة البيضاء لما لها من دور في إنعاش الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيدها.