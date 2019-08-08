الولايات المتحدة – قارنت البطلة الأولمبية الأمريكية، كايلا هاريسون، لاعبة الجودو والمقاتلة في دوري المحترفين (PFL)، نفسها بالروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة.

وقالت هاريسون في مقابلة على الهواء مباشرة مع قناة (ESPN): “إن جاز التعبير، فأنا حبيب بين النساء، ولكن أفضل من ذلك أيضا”.

وأضافت: “حبيب رائع، إنه مقاتل رائع، سابقا كان يمارس الجودو. لكنني أشعر بأن العالم لم ير بعد رياضيا مثلي. أعتقد أن حركاتي في الخنق أفضل من حركات حبيب. لكنه حقا يعجبني”.

وصرحت هاريسون، في وقت سابق، بأنها واثقة بنسبة 100% من فوزها على حبيب، في حال مواجهتهما في نزال بقواعد الجودو.

وتعتبر كايلا هاريسون (29 عاما) لاعبة الجودو الوحيدة في أمريكا، التي سبق لها الفوز بميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية، فهي توجت بالميدالية الذهبية في أولمبياد “لندن 2012″، وريو دي جانيرو 2016، في فئة الوزن ما دون 78 كغم.

المصدر: وكالات