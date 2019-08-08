انجلترا – يؤكد خبراء التغذية أن البصل يتمتع بفوائد كبيرة، فهو قادر على معالجة العديد من الأمراض.

وفي التفاصيل أنّ حبة بصل متوسطة الحجم تحتوي على حوالى 90 بالمئة من الماء، و40 سعرة حرارية، و9 غرامات من الكربوهيدرات، أما الدهون فلا تتجاوز 0.10 غرام.

ويلعب البصل دورا في تقليل نسبة الكولسترول السيئ في الدم، الأمر الذي يعزز صحة القلب، كما أنه يحتوي على فيتامين C ومركبات من شأنها تقوية مناعة الجسم.

ويوضح الخبراء أنّ مادة الكيرسيتين الموجودة في البصل تحمي الإنسان من الإصابة بمرض السرطان، لا سيما سرطان القولون وسرطان المعدة.

أما مادة الكروم التي يحتويها البصل في جذوره، فتساهم في تنظيم معدل السكر في الدم، كما أن البصل يعد أحد أهم مضادات الالتهابات والبكتيريا التي تصيب اللثة، بحسب خبراء التغذية.

إلى ذلك، يساعد البصل في وقف النزيف الأنفي، من خلال وضع شريحة أسفل الأنف واستنشاقها. وفي هذا الإطار، ينصح الخبراء بتناول مزيج من العسل والبصل لمعالجة الحمى ونزلات البرد.

يُشار إلى أنّ البصل يحتوي على حمض الفوليك، الذي يساعد الإنسان على النوم، ناهيك عن أنه يقلل من الشعور بالاكتئاب ويحسن المزاج.

وكالات