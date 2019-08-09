فنلندا – تقول بعض الدراسات أن شاشات الهواتف الذكية أقذر من المراحيض العامة. ومع وجود بعض آثار البراز على أكثر من 16% من كل الهواتف الذكية (نعم، صحيح وحقيقي)، سوف تريد الحفاظ على شاشة هاتفك خالية من الجراثيم طوال الوقت. أسهل طريقة للحفاظ على شاشة الهاتف نظيفة هي أن تغسل يديك دائماً قبل الاستخدام وبعده، ولكنه ليس حلاً عملياً.

إليكم بعض الطرق لتنظيف شاشة هاتفك والحفاظ عليها خاليةً من الجراثيم بقدر الإمكان؛ وفقاً لما نشره موقع LifeWire الأمريكي.

كيف تنظِّف هاتفك

قبل أن تبدأ، افصل هاتفك عن الشاحن أو عن قاعدة الشحن اللاسلكية مع إيقاف تشغيله. سوف يساعدك ذلك على رؤية مدى قذارة الشاشة، وسوف تمنعك أيضاً من الاتصال بأي شخص أو فتح أي تطبيق بطريق الخطأ. هاتفك، مهما كان ذكيّاً، لن يعرف أنك تنظّف الشاشة فقط، ولست تحاول فتح كل التطبيقات مرة واحدة.

استخدم قماش الألياف الدقيقة لتنظيف الشاشة

خط دفاعك الأول هو قماش الألياف الدقيقة. من المحتمل أن يكون لديك الكثير من هذه الأقمشة، حيث تأتي مع كلِّ واقي شاشة، ونظارة شمسية، أو حتى النظارات الطبية العادية عند شرائها، أو مع الهدايا التذكارية في المؤتمرات.

كانت تستخدم هذه الأقمشة في الأساس للنظارات فقط، ولكنها أصبحت تُستخدم لتنظيف شاشات الهواتف الذكية أيضاً. يمكنك كذلك شراؤها من متجر محلي أو عبر الإنترنت إذا لم تكن لديك واحدة.

تنبيه: لا تستخدم أقمشة، أو مناشف، أو مناديل ورقية خشنة، لأنها قد تتسبَّب في تلف أو خدش شاشة الهاتف، لا تستخدِم إلا أقمشة الألياف الدقيقة.

ضَع قماشَ الألياف الدقيقة على شاشة الهاتف، وحركه بلطف في اتجاه أفقي أو عمودي بشكل متكرر.

للبقع العنيدة والقوية، اغمِس طرفَ القماش في مياه (من دون أي إضافات، مياه فقط!) وحرِّكها بلطف في اتجاه أفقي أو عمودي على شاشة الهاتف بشكل متكرر، حتى تتخلص من البقع.

استخدِم طرفَ القماش الجافّ والنظيف لإزالة أي رطوبة أو مياه عن الشاشة وامسحها مرة أخيرة.

الماء المقطّر والخل الأبيض أو كحول التنظيف

بالرغم من أنه من المفترض ألَّا تستخدم أيَّ نوع من محاليل التنظيف على شاشة الهاتف، يمكنك استخدام محلول مخفَّف من المياه والخلِّ الأبيض للمساعدة على إزالة بصمات الأصابع الدهنية وأي بقع عالقة عليها. سوف تحتاج إلى استخدام مياه مقطَّرة، حيث إن مياه الصنبور قد يكون بها شوائب ومعادن غير مرئية تخدش شاشة الهاتف.

وإليكم الكيفية:

جهِّز خليطاً من 50% مياه مقطّرة، و50% من الخل الأبيض في زجاجة رشّ، أو نسبة واحد لواحد مياه مقطرة مع إيزوبروبانول الكحولي بتركيز 70%.

رجّ الزجاجة جيداً.

رشّ إحدى حوافّ قماش الألياف الدقيقة حتى تصبح رطبة (ولكن غير مشبّعة بالمحلول).

حرِّك القماشَ بلُطف في اتجاه أفقي أو عمودي على شاشة الهاتف بشكل متكرِّر.

استخدم طرفَ القماش الجاف والنظيف لإزالة أي رطوبة متبقية من المحلول على الشاشة ولمسحها مرة أخيرة.

تخفيف الخل أو الكحول في غاية الأهمية، لأن التركيزات القوية قد تُعرِّض الطبقة الخارجية من الشاشة للتلف. حتى إنها قد تعرض واقيات الشاشة للتلف، لذا من المهم تخفيف الخل أو الكحول قبل استخدامهما على الهاتف لتنظيف الشاشات.

منظفات شاشات الهواتف الجاهزة

إذا لم يكن لديك خل أو كحول، يمكنك شراء المنظفات الجاهزة بدلاً من ذلك، مثلWHOOSH!. معظم هذه المنظفات عبارة عن إصدارات غالية الثمن من محلول الكحول مع المياه المقطرة، وهي مناسبة تماماً لمهمة التنظيف كما ذكرنا بالأعلى. بالإضافة إلى أنها ستحميك من إغراء استخدام أي من المنظفات الممنوعة التي سيأتي ذكرها لاحقاً.

رشّ المنظف الجاهز على طرف قماش الألياف الدقيقة، وتأكَّد من أنها رطبة فقط وليست متشبّعة بالمنظّف.

حرِّك القماش بلطف في اتجاه أفقي أو عمودي على شاشة الهاتف بشكل متكرر.

امسح الشاشة بطرف القماش الجاف والنظيف لإزالة أي رطوبة متبقية.

أقمشة تنظيف الشاشات الجاهزة

مثل المناديل المبلَّلة التي تحصل عليها في المطاعم، هناك أقمشة تنظيف جاهزة يمكنك شراؤها لتنظيف شاشات الهواتف الذكية. هناك علامات تجارية مثلPhoneFresh، أو iCloths أو Well-Kept يمكنك استخدامها لتنظيف شاشة هاتفك. ومع أي علامة تجارية، تأكد من أن النسبة المئوية للكحول منخفضة أو من دون كحول على الإطلاق للحفاظ على شاشتك.

يسهل الاحتفاظ بهذه الأقمشة في حقيبة السفر أو حقيبة اليد، أو السيارة أو المكتب، وبذلك تكون جاهزاً دائماً لتنظيف شاشة هاتفك من دون زجاجات رش.

شريط لاصق للأتربة والقاذورات

إذا وجدت نفسَك من دون قماش ألياف دقيقة، واحتجت إلى تنظيف شاشتك بسرعة، يمكنك تجربة استخدام شريط لاصق (أو المذكرات اللاصقة).

ضع الجزء اللاصق من الشريط أو المذكرات اللاصقة على سطح الشاشة، واسحبها برفق، لإزالة أي أتربة أو بقع ظاهرة. كرِّر ذلك برفق، إذا لزم الأمر لتنظيف الشاشة بالكامل.

نظِّف هاتفك حقاً باستخدام مطهر بالأشعة فوق البنفسجية

إذا كانت حالة شاشة هاتفك الذكي مزرية حقاً، يمكنك كذلك استخدام مطهر بالأشعة فوق البنفسجية. هناك مطهر بالأشعة فوق البنفسجية مثل PhoneSoap لديه تصميم صدفي يناسب معظم الهواتف المعروفة، ويقتل أكثر من 99.99% من الجراثيم. ولا يكتفي بتنظيف هاتفك فحسب، بل إنَّ بعض الطرازات يمكنها شحن هاتفك لاسلكياً، ولن يفوتك أي تنبيه أو إشعارات، لأن الحاوية بها مكبر صوت مدمج.

منظفات يجب أن تتجنَّب استخدامَها على هاتفك

الآن تعرَّف كيف تحافظ على شاشة هاتفك الذكي خالية من الجراثيم، لنتحدث الآن عن المنظفات والمواد التي ينبغي ألا تستخدمها مطلقاً لتنظيف شاشة الهاتف. ربما يغريك استخدام واحدة من تلك المواد إذا لم يكن لديك أي من مواد التنظيف المذكورة بالأعلى، ولكن يجب أن تقاوم هذا الإغراء. حتى إذا كان لديك واقي شاشة على هاتفك، سيظل من الممكن أن تتلف هذه المواد واقي الشاشة، وأياً من المنافذ الموجودة بهاتفك (مثل منفذ الشحن أو سماعات الأذن) إذا دخلت السوائل في أي منها.

لذا، يرجى تجنب المواد التالية بأي ثمن:

منظفات النوافذ أو المنظفات المنزلية.

الهواء المضغوط (للسماعات الخارجية والمنافذ).

بخاخات المنظفات.

المذيبات القاسية مثل الأسيتون أو سائل الولاعات أو البنزين.

صابون الأطباق.

المبيّض.

النشادر.

سوائل التنظيف التي تحتوي على كحول غير مخفف.

مساحيق التنظيف الخشنة.

ماء الهيدروجين.

المصدر: عربي بوست